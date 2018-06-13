بيتانا.. من التمثيل إلى مدرب «جيم»!

موسكو (الاتحاد)

يدير الحكم الدولي الأرجنتيني نيستور بيتانا المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين روسيا والسعودية، بمعاونة مواطنيه خوان بابلو بياتي وهيرنان مايدانا، فيما سيكون ساندرو ريتشي من البرازيل حكماً رابعاً، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الدولي، وستكون البطولة هي الثانية لبيتانا في كأس العالم، حيث سبق وأن أدار أربع مباريات في مونديال البرازيل 2014.

وقال بيرليوجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالفيفا: اخترنا شخصاً لديه خبرة إدارة مباريات في المونديال، ونحن واثقون أننا اتخذنا القرار الصحيح.

رغم أن أي حكم في العالم يتمنى إدارة المباراة النهائية للبطولة، أكد المقربون أن بيتانا لا يريد أن يكون حكماً لنهائي المونديال الروسي، خاصة أن هذا لن يحدث، إلا إذا خرج «التانجو» من البطولة، قبل المباراة النهائية، وهو ما لا يتمناه كمشجع متحمس لمنتخب بلاده.

وأثبت بيتانا كفاءته على مدار أعوام طويلة، حيث بدأ مسيرته بإدارة بعض المباريات المحلية في الأرجنتين عام 2007، لكنه نال شهرته من خلال كأس العالم 2014 بالبرازيل، وأدار 3 مباريات بدور المجموعات، والمباراة الصعبة بين ألمانيا وفرنسا في دور الثمانية.

اشتهر بيتانا بصرامته واستخدامه البطاقات الصفراء والحمراء بشكل حاسم، لإيقاف أي خروج عن النص، أو محاولة من اللاعبين للتمثيل، خاصة أنه بدأ حياته ممثلاً قبل أن يتجه لاحتراف التحكيم، وهو ما منحه ملكات خاصة في إدراك محاولة التمثيل من بعض اللاعبين..

وإلى جانب احترافه التحكيم، وإدارته عدداً من مباريات تصفيات المونديال، وكذلك كوبا ليبرتادوريس، يعمل بيتانا حالياً مدرباً في أحد مراكز «الجيم» بالأرجنتين، وهو ما يساعده دائماً على الظهور بأفضل مستوى من اللياقة.