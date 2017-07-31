منظمات إنسانية تحذر من شح المواد الغذائية في الرقة

بيروت (أ ف ب)
حذرت منظمات إنسانية دولية أمس، من شح المواد الغذائية داخل مدينة الرقة السورية مع إغلاق الأسواق التجارية أبوابها، مما دفع السكان إلى الاعتماد بشكل كامل على مخزونهم المتضاءل مع استمرار المعارك.
وذكرت هذه المنظمات الناشطة في محيط الرقة والمنضوية في إطار مبادرة «ريتش» في بيان تقييمي، أن «السكان الذين كانوا في الأسابيع الماضية قادرين على شراء بعض الأطعمة من الأسواق، باتوا اليوم يعتمدون حاليا وبشكل كامل على الغذاء المخزن لديهم خلال الأسابيع السابقة».
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وتقدر الأمم المتحدة أن عدد السكان المتبقين داخل مدينة الرقة يتراوح بين 20 ألفا و50 ألفا، في حين ذكرت مبادرة «ريتش» أن العدد لا يتجاوز 10 آلاف شخص. وقالت إن 14 حيا في المدينة بات مهجورا أو شبه مهجور. وحسب بيان التقييم ذاته، لا يزال جناح واحد في المستشفى الحكومي في الرقة، قيد الخدمة لكنه يقدم خدمات الإسعاف الأولية فقط.
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ونقلت عن مريض (41 عاماً) أصيب بشظية في صدره وفقد 7 من أفراد أسرته قبل فراره من الرقة القول «في الرقة، إن لم تمت جراء الغارات الجوية، ستموت بقذيفة هاون، وإن لم تقتل بقذيفة هاون ستموت بنيران القناصة، وإن لم يكن بنيران القناصة فستموت بعبوة ناسفة».
وأضاف «إذا نجحت في البقاء على قيد الحياة، ستعاني الحصار والجوع والعطش، ولا يوجد طعام أو مياه أو كهرباء».