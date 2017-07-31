9 ملايين دولار عمولة إلى محامي نتنياهو

القدس المحتلة (وكالات)

كشفت تقارير إسرائيلية أمس أن ديفيد شيمرون المستشار القانوني الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان ينتظر الحصول على عمولة تقدر بنحو 9 ملايين دولار من وراء خطط صفقة الغواصات مع شركة «تيسن كروب» الألمانية للأنظمة البحرية.

وأوضحت التقارير أن شيمرون، كان يتوقع الحصول على عمولة تعادل نحو 20% من رسوم الوساطة التي تبلغ إجمالي قيمتها 45 مليون دولار، عند إتمام الصفقة وذلك مقابل إضافة بنود معينة في الاتفاق بين ألمانيا وإسرائيل. لكن محطة «تشانال 10» التليفزيونية قالت إن شيمرون نفى صحة هذه البيانات، مضيفا أنها «بعيدة تماما عن الواقع».