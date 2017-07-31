البحرين تثني على جهود خادم الحرمين حيال «الأقصى»

المنامة (وكالات)

نوه مجلس الوزراء البحريني بالمساعي الحثيثة والجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، والتي أثمرت عن إلغاء القيود المفروضة على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يعكس حرصه على رعاية المقدسات، وما يُجسد المكانة العالمية لخادم الحرمين في قيادة الأمة الإسلامية، ويعكس التقدير الدولي الواسع للسعودية، ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي الدفاع عن قضايا الأمة وحماية مقدساتها.

ودان المجلس، بشدة، محاولة استهداف مليشيات الحوثي الانقلابية منطقة مكة المكرمة بالصواريخ، مستنكراً هذا الاعتداء الغاشم الذي تجاوز حرمة المكان وما يُمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين وما يُشكله من تعد على كل الحدود الدينية والإنسانية، وواصفاً إياه بأنه عمل إجرامي دنيء، ومحاولة يائسة وفاشلة للتأثير على موسم الحج الذي تنظمه بفضل من الله وتوفيقه السعودية باقتدار ونجاح مشهود.