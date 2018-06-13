بريطانيا تمنع سفر 1300 من الهوليجانز

لندن (د ب أ)

أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها منعت أكثر من 1300 مشجع مثير للشغب (هوليجانز) من السفر إلى روسيا لحضور كأس العالم 2018 التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 15 يوليو، وقد طالبتهم بتسليم جوازات السفر الخاصة بهم. وذكرت وزارة الداخلية أن المسؤولين كانوا قد أمروا، قبل أيام، «مثيري الشغب الذين سبق لهم التورط في أعمال فوضى تتعلق بكرة القدم» والصادر بحقهم عقوبات إيقاف في ها الإطار، بتسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة.

وتسلمت الشرطة بالفعل 1254 جواز سفر حتى أمس وتعتزم متابعة الجوازات الـ58 المتبقية، حيث ستتحفظ عليها لحين انتهاء البطولة.

وقال نيك هيرد الوزير المسؤول عن الشرطة «كأس العالم هي احتفالية لكرة القدم ولا مكان للعنف أو الفوضى، نظام الحظر الخاص بكرة القدم في المملكة المتحدة، فريد، وهو ما يعني أن من كانوا يعتزمون إثارة شغب في روسيا سيبقون في منازلهم».

ويتوقع سفر نحو عشرة آلاف مشجع من بريطانيا إلى روسيا لحضور كأس العالم، حسب ما أعلنته الحكومة.

ويعد المنتخب الإنجليزي، الوحيد من المملكة المتحدة، الذي تأهل إلى مونديال روسيا وسيتنافس خلال دور المجموعات مع منتخبات بلجيكا وبنما وتونس.