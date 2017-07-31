جيش الجزائر يحيِّد 6 إرهابيين



تاريخ النشر: الثلاثاء 01 أغسطس 2017 الجزائر(د ب أ) تمكنت مفرزة عسكرية جزائرية من تحييد ستة إرهابيين، وصفتهم بـ«الخطيرين» أمس خلال عملية بحث وتفتيش في منطقة صفصافة في ولاية تيبازة (120 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر). ولم تحدد وزارة الدفاع الجزائرية في بيان نشرته أمس عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، هل تم القضاء على الإرهابيين الستة أو جرى اعتقالهم. وأعلنت التحفظ على خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، ورشاش وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة. وحسب الوزارة، أدت حصيلة هذه العملية، التي باشرتها قوات الجيش يوم 23 يوليو الجاري، في منطقة صفصافة والتي لا تزال متواصلة، إلى تحييد ثمانية إرهابيين، واسترجاع تسعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، ورشاش، وكمية من الذخيرة، وتدمير مخابئ للإرهابيين تحتوي على متفجرات وألغام وأغراض أخرى.