القاهرة: أطراف دولية عكرت علاقتنا مع السودان

القاهرة، الخرطوم (وكالات)

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن العلاقات المصرية السودانية علاقات خاصة، تقتضي من وزيري الخارجية أن يبقيا على قنوات الاتصال والتنسيق بشكل دائم ومتصل، موضحًا أن العلاقة بين البلدين كانت محل تدخلات سلبية، ربما من أطراف خارجية، وتوترات نتيجة التناول الإعلامي في البلدين، الذي كان سببا في إحداث بعض التوتر. وأضاف في مداخلة تلفزيونية، أن المصالح المشتركة والمتبادلة بين البلدين كثيرة، وتؤثر بشكل مباشر في مصالح الشعبين وعلاقاتهم اليومية، مبينًا أن الهدف الرئيس من الاجتماعات الوزارية المصرية السودانية، هو الإبقاء على قنوات الاتصال والتشاور والتنسيق بشكل دوري ومتصل.

ويصل إلى الخرطوم غداً الأربعاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري للمشاركة في اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة على رأس وفد رفيع من بلاده، ويترأس وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الجانب السوداني خلال الاجتماعات. وأبلغ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير قريب الله الخضر، وكالة السودان الرسمية للأنباء(سونا) أمس أن الاجتماعات ستبحث مجمل سير العلاقات الثنائية بين البلدين.