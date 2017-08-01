السعودية والجزائر تستعرضان مكافحة الإرهاب

جدة(وكالات)

بحث وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الجزائري عبد القادر مساهل أمس الأول تعزيز العلاقات بين البلدين وذلك في مقر وزارة الخارجية في جدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان المحادثات الرسمية تناولت الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وحضر المحادثات من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري وسفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر سامي الصالح ومن الجانب الجزائري سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق والوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية الجزائري.