خادم الحرمين يستضيف ألفاً من أسر شهداء مصر في موسم الحج

أحمد شعبان، وام (القاهرة)

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، باستضافة 1000 من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج هذا العام. أعلن ذلك أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير المملكة لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن بيان صادر عن سفارة المملكة في القاهرة أمس قوله، إن هذه الاستضافة تأتي تكريماً وتقديراً من خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء الذين ضحى أبناؤهم بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم.

وثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، مكرمة خادم الحرمين الشريفين ، مؤكداً أن هذه المكرمة تأتي لتأكيد دعم خادم الحرمين الشريفين للجهود العالية التي يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب، وتقديراً لأسر الشهداء الذين ضحى أبناؤهم بأنفسهم دفاعاً عن الوطن والتصدي للجماعات الإرهابية التي تهدف إلى ضرب وحدة المجتمع المصري، وزعزعة أمنه واستقراره.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إن البرلمان العربي يؤكد دعمه جهود الدول العربية في مكافحة الإرهاب والقضاء على هذه الجماعات التي تنفذ أجندات خارجية، الهدف منها إضعاف سلطة الدول الوطنية وتفتيت المجتمعات العربية وضرب وحدتها الوطنية، مشيداً في هذا السياق بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، ودعمها الدول العربية والإسلامية التي تتعرض لأعمال إرهابية جبانة، مثمناً على وجه الخصوص إنشاء المملكة العربية السعودية للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي انضمت إليه حتى الآن إحدى وأربعون دولة عربية وإسلامية، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف.