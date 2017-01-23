الحكومة اليمنية تتهم الميليشيات بعرقلة تسلم الموظفين رواتبهم

عدن (الاتحاد، وكالات)

اتهمت الحكومة اليمنية أمس ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، بعرقلة تسلم موظفي الدولة رواتبهم عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري في كلمة خلال حفل اختتام الدورة التدريبية حول التخطيط التشغيلي التي نظمتها الإدارة العامة للبحوث والتنمية الإدارية بمحافظة مأرب، إن المليشيات لم تكتف بنهب البنك المركزي ورواتب الموظفين وإيرادات الدولة، بل هددت شركات الصرافة والبنوك من تسلم أي رواتب لموظفي الدولة.

وأكد أن الحكومة ستواصل الصرف لكل موظفي الدولة في كل المحافظات، وفقا لكشوفات ديسمبر 2014، ولفت إلى الوضع المعيشي الصعب للمواطنين جراء الانقلاب الذي نهب مؤسسات الدولة واحتلها، ونهب رواتبهم التي توقف صرفها للأشهر الماضية. وأشار إلى أن الشعب اليمني لن يقبل بمشروع المليشيات السلالية، وقريبا ستزول وتستعيد الحكومة ما تبقى من المحافظات.