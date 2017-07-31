الإمارات: الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب السعودي

عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن في حي المسورة في محافظة القطيف السعودية وأسفر عن استشهاد رجل أمن سعودي وإصابة ستة آخرين. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب لتؤكد دعمها القوي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة. وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب المملكة العربية السعودية وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق،مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية. وعبرت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات لعائلة الشهيد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الاعتداء الإرهابي معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي الشهيد وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثمة مشددةً على وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية في حربها ضد كل أشكال الإرهاب ومن يدعمه ويموله، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن ولمساعيها الدؤوبة والمقدرة لتعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب والداعي لضرورة توثيق التعاون الدولي وتضافر كل الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه جراء الهجوم الإرهابي، معربا عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة هذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق. وأكد سموه وقوف دولة الكويت مع السعودية الشقيقة وتأييدها كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمتها، ومجددا موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكافة أشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. كما بعث الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.

وأدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي. وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها على تضامن مصر ووقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكافة ما تتخذه السعودية من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها وحفاظاً على سلامة مواطنيها.

وجدد البيان التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، مشدداً على أهمية إيجاد رؤية شاملة لوقف انتشار هذه الظاهرة، والتصدي لمموليها، وأدوات نشرها وترويجها. وأعربت الخارجية المصرية عن خالص تعازيها لأسرة الشهيد وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.