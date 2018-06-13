ألمانيا تتدرب بحضور 500 مشجع



تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018 فاتوتينكي (د ب أ) شهد المران الأول للمنتخب الألماني في روسيا استعداداً لخوض مشوار الدفاع عن اللقب في كأس العالم، حضور 500 مشجع، وقد شارك فيه جميع اللاعبين الـ 23 في القائمة النهائية للمنتخب. وبعد أن خضع خلال الفترة الأخيرة لبرنامج تأهيل خاص بسبب مشكلة في الركبة، عاد مسعود أوزيل، وشارك ضمن صفوف المنتخب، وذلك بعد أن غاب عن المباراة الودية التي فاز فيها الفريق على نظيره السعودي 2 /‏ 1 الجمعة الماضي. وجرى السماح للجماهير بحضور المران، ومن المقرر أن يجري المدير الفني يواخيم لوف تدريبات للفريق بعيداً عن الأنظار لوضعه اللمسات الأخيرة قبل خوض البطولة. ويستهل المنتخب الألماني مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة نظيره المكسيكي الأحد، قبل أن يواجه منتخبي السويد وكوريا الجنوبية في مباراتيه الأخريين بالمجموعة السادسة. ويقيم المنتخب الألماني في ضاحية فاتوتينكي بموسكو خلال فترة المونديال، ويتدرب على ملاعب تابعة لنادي سيسكا موسكو الروسي.