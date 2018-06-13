الخزري: جاهزون للموقعة الأولى أمام الإنجليز

طارق الغديري (موسكو)

رفع المنتخب التونسي درجة التركيز استعداداً لضربة البداية أمام المنتخب الإنجليزي 18 الجاري في مدينة فولفوجراد. وحرص الجهاز الفني على أن يتدرب الفريق مرتين يومياً للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

وتم تخصيص التدريب الصباحي لرفع الجاهزية للاعبين. أما التدريب المسائي، فأقيم في السادسة مساء بملعب سترويتال بقرية سيلياتينو البعيدة عن العاصمة موسكو زهاء 30 ميلاً، حيث استمر المران ساعة ونصف الساعة، وتم تخصيصه لتجربة الخطة التكتيكية التي سيلعب بها المنتخب التونسي ضد نظيره الإنجليزي. وركز نبيل معلول على الجانب الفني مع تجربة بعض الخطط والعمل على تحسين الجانبين الدفاعي والهجومي.

وزار راضي الجعايدي اللاعب الدولي السابق للمنتخب التونسي والمدرب الحالي لفريق الشباب لساوثهامبتون الإنجليزي، إلى جانب طارق بوشماوي عضو المجلس التنفيذي للفيفا، بعثة المنتخب التونسي بمقر إقامتهم، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والمؤازرة لللاعبين وتشجيعهم على الظهور بصورة جيدة ومشرفة في هذا الحفل الكروي الكبير.

وشهدت التدريبات انضمام وهبي الخزري لاعب رين الفرنسي للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة واستعادته جاهزيته البدنية.

وأكد الخزري في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن مسؤوليته كبيرة في مونديال 2018، لتقديم أفضل ما عنده والمساهمة في دعم منتخب بلاده؛ لأن الجماهير التونسية تعلق آمالاً كبيرة على نسور قرطاج لتحقيق نتائج مشرفة والسير على خطى جيل 78 الذين شرفوا الكرة العربية. وتمنى الخرزي أن يستعيد إمكاناته البدنية والفنية ويقدم المستوى نفسه الذي قدمه مع فريقه رين الفرنسي الموسم الماضي.

وعبر الخزري عن إعجابه بالمجموعة الحالية لمنتخب تونس قائلاً: «نحن فريق ممتاز يعتمد على جيل رائع يضم لاعبين موهوبين، وأعتقد أننا قادرون على إسعاد التونسيين، وتحقيق آمالهم في المرور للدور الثاني». وأضاف: اللاعبون يملكون طموحات كبيرة، ويدركون أن المهمة ليست سهلة خاصة في مواجهة إنجلترا و بلجيكا.

وعن انضمامه للقائمة النهائية للمنتخب التونسي في اللحظات الأخيرة، قال: «تعرضت للإصابة مع فريقي في الدوري الفرنسي في وقت حساس للغاية، قبل شهر من انطلاق كأس العالم، وخشيت كثيراً أن تهدد الإصابة مشاركتي مع بلادي في بطولة هي الأهم على الإطلاق بالنسبة لكل لاعب كرة قدم».

وكشف نجم منتخب تونس عن تعافيه الكامل من الإصابة ووصوله لقمة الجاهزية البدنية، مؤكداً أنه ينتظر بفارغ الصبر مواجهة إنجلترا حتى يساهم مع زملائه في تحقيق هدف تونس في هذه البطولة العالمية.