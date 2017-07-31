غارة أميركية في مأرب تقتل 5 من «القاعدة»

صنعاءعدن (الاتحاد)

قتل خمسة عناصر من تنظيم «القاعدة» الإرهابي في غارة جوية يعتقد أن طائرة أميركية من دون طيار نفذتها في وقت مبكّر أمس الاثنين في محافظة مأرب شرق اليمن. وقال مصدر محلي لـ«الاتحاد» إن طائرة أميركية من دون طيار قصفت سيارة كانت تقل خمسة أشخاص في بلدة الجوبة جنوب مدينة مأرب عاصمة المحافظة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن احتراق السيارة ومقتل جميع ركابها الخمسة وهم عناصر في تنظيم «القاعدة» الذي يتخذ من بعض المناطق في محافظات مأرب، البيضاء، أبين، وشبوة، ملاذاً آمناً لمسلحيه.

وقتل 11 من عناصر تنظيم القاعدة في غارات جوية على بلدة الجوبة في مايو وأبريل الماضيين ضمن عملية أميركية لمكافحة الإرهاب قالت واشنطن إنها تتيح معرفة مواقع وقدرات التنظيم الإرهابي. وصعدت الولايات المتحدة هجماتها ضد «القاعدة» في اليمن منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير، وأعلن الجيش الأميركي أواخر يونيو مقتل أمير التنظيم في محافظة شبوة (جنوب شرق) أبو خطاب العولقي مع اثنين من مرافقيه في غارة جوية منتصف الشهر ذاته.

في سياق متصل، وصلت قوات عسكرية من اللواء 103 عصر أمس إلى مدينة لودر وسط أبين للمشاركة في الخطط الرامية لتأمينها من التنظيمات الإرهابية. وقال سكان محليون لـ»الاتحاد»، إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مقر اللواء 115 في لودر شمال المدينة لإسناد الجهود في عملية التصدي للعناصر الانقلابية وتعزيز الجبهات القريبة التي لا تزال تشهد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية في منطقة ثرة التي لا تزال الميليشيات تتمركز فيها. في غضون ذلك، شهدت عقبة ثرة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة والميليشيات الانقلابية في جبهة ثرة الواصلة بين لودر ومكيراس على حدود محافظة البيضاء.