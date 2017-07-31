غارة أميركية في مأرب تقتل 5 من «القاعدة»

صنعاءعدن (الاتحاد)
قتل خمسة عناصر من تنظيم «القاعدة» الإرهابي في غارة جوية يعتقد أن طائرة أميركية من دون طيار نفذتها في وقت مبكّر أمس الاثنين في محافظة مأرب شرق اليمن. وقال مصدر محلي لـ«الاتحاد» إن طائرة أميركية من دون طيار قصفت سيارة كانت تقل خمسة أشخاص في بلدة الجوبة جنوب مدينة مأرب عاصمة المحافظة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن احتراق السيارة ومقتل جميع ركابها الخمسة وهم عناصر في تنظيم «القاعدة» الذي يتخذ من بعض المناطق في محافظات مأرب، البيضاء، أبين، وشبوة، ملاذاً آمناً لمسلحيه.
وقتل 11 من عناصر تنظيم القاعدة في غارات جوية على بلدة الجوبة في مايو وأبريل الماضيين ضمن عملية أميركية لمكافحة الإرهاب قالت واشنطن إنها تتيح معرفة مواقع وقدرات التنظيم الإرهابي. وصعدت الولايات المتحدة هجماتها ضد «القاعدة» في اليمن منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير، وأعلن الجيش الأميركي أواخر يونيو مقتل أمير التنظيم في محافظة شبوة (جنوب شرق) أبو خطاب العولقي مع اثنين من مرافقيه في غارة جوية منتصف الشهر ذاته.
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