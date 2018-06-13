السامبا تستعد بـ «كعكة» على رأس كوتينيو

موسكو (الاتحاد)

رغم الجدية التامة التي سيطرت على معسكر إعداد الفريق منذ وصوله إلى مدينة سوتشي، مقر إقامته خلال المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، كسر لاعبو المنتخب البرازيلي حاجز الجدية لعدة دقائق من أجل الاحتفال بعيد ميلاد زميله فيليب كوتينيو.

فاجأ نجوم السامبا زميلهم الفذ كوتينيو نجم برشلونة الإسباني باحتفال من نوع خاص بعيد ميلاده، حيث قدم إليه اللاعبون كعكة طازجة، بعدما تسابقوا في إلقاء البيض والدقيق والحليب على رأس اللاعب، الذي أكمل عامه السادس والعشرين، قبل أيام قليلة على بدء مسيرة فريقه في المونديال الروسي.

كان المدرب تيتي أضفى أجواء من الجدية والصرامة على معسكر الفريق التدريب، منذ تجمع اللاعبين وخلال المباريات الودية التي خاضها راقصو السامبا في الأيام القليلة الماضية، حيث يسعى المنتخب البرازيلي لمحو آثار الهزيمة الكارثية التي تعرض لها الفريق في المونديال الماضي على أرضه، عندما سقط أمام المنتخب الألماني «المانشافت» في الدور قبل النهائي للبطولة.

كما يقود تيتي وكتيبة النجوم حلم البرازيليين في انتزاع اللقب العالمي السادس، وتعزيز عرش الفريق كأكثر المنتخبات فوزا باللقب.. ويستهل الفريق مسيرته في البطولة بلقاء المنتخب السويسري يوم الأحد المقبل، ثم يلتقي نظيره الكوستاريكي بعدها بخمسة أيام على أن يخوض مباراته الثالثة في المجموعة الخامسة يوم 27 يونيو الحالي أمام المنتخب الصربي.

لكن الاستعدادات الجادة لم تنقذ كوتينيو من مقالب زملائه الذين أغرقوه بالبيض واللبن والدقيق على أرض الملعب خلال تدريبات الفريق.. وكان أكثر اللاعبين حرصاً على إغراق زميلهم بمكونات الكعكة هم نيما ردا سيلفا وجابرييل جيسوس وويليان.. ولم يجد كوتينيو المنضم لبرشلونة مقابل 142 مليون جنيه استرليني لليفربول الإنجليزي أي فرصة للرد على زملائه، ثم اتجه مسرعاً إلى غرف تغيير الملابس لتنظيف نفسه.