الحكومة اليمنية الشرعية: لن نترك ميناء الحديدة في يد الحوثيين

عقيل الحلالي، رويترز (صنعاء، القاهرة)

قال وزير الإعلام اليمني معمر مطهر الأرياني، إن الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي لن تسمح لخصومها الحوثيين بالاستمرار في السيطرة على ميناء الحديدة، مؤكداً نية الحكومة طرد الجماعة الموالية لإيران من الميناء المهم الذي يستقبل المساعدات.

وقال الأرياني لـ«رويترز» أثناء زيارة للقاهرة: «لن تقبل الحكومة أن تستمر سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة وإعاقة انسياب المساعدات وتوظيف العوائد المالية لصالح المجهود الحربي وقتل اليمنيين، في حين أن الموظفين بالمحافظات التي لاتزال تحت سيطرة الانقلاب لم يتسلموا مرتباتهم منذ نحو عشرة شهور».

وأكد أن الحكومة قبلت اقتراح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتسليم السيطرة على الحديدة لطرف محايد كوسيلة لتجنب العمل العسكري.

وقال: «وافقت الحكومة من حيث المبدأ على مقترحات ولد الشيخ، فيما يخص ميناء الحديدة لإحساسها بالمسؤولية تجاه كل أبناء اليمن، ولكن الانقلابيين رفضوا تلك المقترحات».