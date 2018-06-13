المتطوعون.. 15 ألفاً في خدمة البطولة !

سان بطرسبرج (د ب أ)

رغم الرقم القياسي الذي حققته حملة انتقاء المتطوعين لبطولتي كـأس القارات 2017 وكأس العالم 2018 في روسيا، يبدو العدد الذي تم اختياره بالفعل من بين المتقدمين أقل كثيراً من المطلوب لخدمة بطولة هائلة مثل كأس العالم في بلد كبير المساحة مثل روسيا.

وكانت حملة انتقاء المتطوعين، التي أطلقها المنظمون في منتصف 2016، أسفرت عن تقدم نحو 177 ألف متطوع من داخل وخارج روسيا، لكن الاختيار وقع على نحو 10 بالمائة فقط من هذا العدد لخدمة البطولة.

وكان المنظمون أشاروا في وقت سابق إلى أن عدد المتطوعين لخدمة البطولة سيزيد على 15 ألف متطوع من جنسيات مختلفة ومقابل نحو 5500 متطوع في كأس القارات.

وربما يكون هذا العدد كافياً لخدمة مواقع البطولة من استادات وملاعب التدريب ومقرات إقامة المنتخبات المشاركة في البطولة، ولكن هذا العدد يبدو بعيداً عن الواقع وعن الاحتياجات الحقيقية لخدمة البطولة، خاصة في ظل المشكلة الواضحة في عامل اللغة والتي تؤرق الكثير من زائري المونديال منذ اليوم الأول.