عدن (الاتحاد، وكالات)

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن بلاده تعيش وضعا إنسانيا ومعيشيا صعبا في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ضد اليمنيين من قتل واختطافات وتعذيب ونهب ممتلكات والتي طالت شرائح واسعة من سياسيين وإعلاميين وناشطين. وأعرب خلال لقاء في عدن مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ألكسندر فيت عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها لجنة الصليب الأحمر في تقديم الحماية والمساعدة في المجال الإنساني لضحايا الانتهاكات والعنف الذي يتعرض له الآلاف من اليمنيين على يد المليشيات الانقلابية، موضحا أن اللجنة كان لها أدوار إيجابية في تقديم المساعدات اللازمة للمواطنين أثناء الحروب الست في صعدة عقب تهجيرهم من قبل «الحوثيين».

وطالب هادي المسؤول الدولي بمواصلة تقديم مزيد من الدعم لليمن في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية والمياه وخاصة في المناطق المحررة، فيما أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة ستواصل تقديم مزيد من الدعم لليمن في الظروف الراهنة في ظل الاستجابة الإنسانية للدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني من أجل تقديم المساعدات التنموية في مختلف المجالات الأساسية.

وأعلن فريق إصلاحات اقتصادي في اليمن بدء اجتماعات لعدد من رجال المال والأعمال لوضع خطة وطنية لتعزيز الإغاثة وإعادة الإعمار. وأفاد نائب رئيس الفريق يوسف الكريمي أن الاجتماعات بدأت في عمان وتم فيها مناقشة خطة عمل لمدة ستة أشهر لإنعاش الاقتصاد بعد أن تضع الحرب أوزارها، مضيفا أن القطاع الخاص سيكون شريكا في عملية الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأكد أن الحكومة اليمنية لا تستطيع وحدها توفير الموارد الكافية حاليا لإعادة الإعمار من دون مشاركة القطاع الخاص في القيام بدور محوري في عملية البناء. لافتا إلى أن القطاع الخاص ممثلا بفريق الإصلاحات الاقتصادية لديه القدرة علي خلق فرص العمل وإعادة عجلة الحياة إلى اليمن والقيام بالكثير من الجهود لقيادة القطاع الخاص في هذا الاتجاه.