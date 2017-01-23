عدن (الاتحاد، وكالات)
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن بلاده تعيش وضعا إنسانيا ومعيشيا صعبا في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ضد اليمنيين من قتل واختطافات وتعذيب ونهب ممتلكات والتي طالت شرائح واسعة من سياسيين وإعلاميين وناشطين. وأعرب خلال لقاء في عدن مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ألكسندر فيت عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها لجنة الصليب الأحمر في تقديم الحماية والمساعدة في المجال الإنساني لضحايا الانتهاكات والعنف الذي يتعرض له الآلاف من اليمنيين على يد المليشيات الانقلابية، موضحا أن اللجنة كان لها أدوار إيجابية في تقديم المساعدات اللازمة للمواطنين أثناء الحروب الست في صعدة عقب تهجيرهم من قبل «الحوثيين».
وطالب هادي المسؤول الدولي بمواصلة تقديم مزيد من الدعم لليمن في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية والمياه وخاصة في المناطق المحررة، فيما أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة ستواصل تقديم مزيد من الدعم لليمن في الظروف الراهنة في ظل الاستجابة الإنسانية للدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني من أجل تقديم المساعدات التنموية في مختلف المجالات الأساسية.
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