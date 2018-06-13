«البطل التاسع» يتحدى «الخماسي الساطع»

محمد حامد (دبي)

تتسع دائرة ترشيحات الفوز بكأس العالم «روسيا 2018» لتضم 10 منتخبات، من بينها 7 سبق لهم التتويج باللقب، وثلاثي لم يعرف للمجد مذاقاً من قبل، ولكنه يتمسك بالأمل في زمن لا يعترف بالمعجزات إلا فيما ندر، فقد سبق للبرازيل، وألمانيا، والأرجنتين، وأوروجواي، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا الفوز باللقب، وفي ظل غياب إيطاليا عن البطولة، يصبح عدد المنتخبات التي حققت المجد الكروي الرفيع 7 فرق، من بينها 5 أحدها الأقرب «منطقياً» لاعتلاء منصة التتويج في «أرض القياصرة»، وهذه المنتخبات هي البرازيل، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والأرجنتين، ويصعب وضع هذه القوى الكروية في سياق بعينه يتناسب مع حظوظها في حصد اللقب، إلا أن الترتيب السابق يبدو أقرب للمنطق وأكثر اعترافاً بمؤشرات الحاضر وبعض من التاريخ.

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«برازيل نيمار»

«برازيل نيمار» يعانق سن الرشد، بفضل دخول جيلها الحالي دائرة النضج بعد معاناة كبيرة في النسخ الماضية، منذ أن فعلها جيل الظاهرة رونالدو في مونديال 2002، ووصلت هذه المعاناة قمتها في مونديال 2014، والذي شهد الهزيمة التاريخية لـ «السامبا» بين عشاقه على يد الألمان بسباعية لن يمحوها سوى الفوز باللقب في روسيا، ولن يواجه البرازيليون صعوبة في تصدر مجموعة تضم سويسرا وكوستاريكا وصربيا، ثم مواصلة المشوار، ويعتمد منتخب «السامبا» على مزيج من الخبرة والشباب يضم أليسون حامياً للعرين، وسيلفا ومارسيلو في الدفاع، وكاسيميرو وفرناندينيو وويليان في وسط الملعب، فضلاً عن الهجوم القوي في ظل وجود نيمار، وجيسوس، وكوستا.