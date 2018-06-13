«مونديال 2018».. برازيلي %52

رضا سليم (دبي)

تربع منتخب البرازيل على قمة الترشيحات للفوز بكأس العالم في نسخة روسيا 2018، وذلك في الاستفتاء الذي أجرته صحيفة «الاتحاد»، بمشاركة 101 شخصية، من بينهم عدد كبير من نجوم كرة القدم العربية والمحلية السابقين والحاليين، وضمن قائمة المشاركين عدد من نجوم المونديال الذين سبق لهم المشاركة في كأس العالم خلال نسخ سابقة، بجانب عدد من المدربين الأجانب ونجوم المنتخبات العالمية، ومدربي الأندية وشخصيات من اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين والمحللين والإعلاميين الذين أدلوا بدلوهم في الاستفتاء ورشحوا البطل قبل ساعات من انطلاقة الحدث الأكبر في الكرة الأرضية.

وذهبت أغلب الترشيحات إلى نجوم «السامبا» بنسبة 52%، وبفارق كبير عن بقية المنتخبات التي دخلت القائمة، وعددها 6 منتخبات من أصل 32 منتخباً في المونديال، ودخل السباق القوي ألمانيا الذي حل في الوصافة بـ 15%، ويليه في المركز الثالث الأرجنتين، بعدما نال «التانجو» 13%، فيما تساوى إسبانيا وفرنسا، ولكل منهما 10%، فيما نال بلجيكا صوتاً واحداً، في ظل الترشيحات التي تؤكد أنه المنتخب المفاجأة في البطولة، وسوف يزعج الكبار.

لم يكن اختيار «السامبا» للفوز بكأس العالم في «نسخة روسيا»، بعد غياب 16 عاماً، منذ آخر مرة فاز بها عام 2002، وليد المصادفة أو بطريقة عشوائية، خاصة أن الترشح جاء من نجوم يعرفون وزن المنتخبات في البطولة، واستعدادات كل منها والنجوم الذين يلعبون في صفوفه، ولم يكن الاختيار مرتبطاً بأن البرازيل يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات في كأس العالم، حيث لم يغب عن أي نسخة للبطولة، منذ انطلاقها عام 1930 «20 نسخة»، وتحمل مشاركته في مونديال روسيا رقم 21 في تاريخه بالبطولة العالمية، وأيضاً يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب الذي حصده 5 مرات طوال تاريخه أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، أو أنه لعب 104 مباراة في النهائيات، وتفوق 70 مرة، وتعادل في 17 مباراة وخسر 17 لقاءً، سجل 221 هدفاً، واستقبلت شباك 102 هدف.

كل هذه الإنجازات لم تكن لها تأثيرها الأكبر في الاختيار بقدر القناعة بأن الجيل الحالي للكرة البرازيلية، والذي يقوده نيمار قادر على الفوز باللقب، خاصة أن عدداً كبيراً من هذه المجموعة أسهم في الفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم بأولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.