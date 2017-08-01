السعودية تؤكد مبادئ ومطالب الحـوار وقطر تتمسك بالتصعيد

عواصم (الاتحاد، وكالات)

تمسك النظام القطري بلغة التصعيد، ورفض على لسان وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري في المنامة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) الذي كان أبدى استعداده للحوار مع قطر في حال أعلنت التزامها بالمبادئ الـ6 لاجتماع القاهرة والمطالب الـ13 المرتبطة بوقف دعم الإرهاب والتحريض والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

من جهته، رحب مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد أمس في جدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بما صدر عن اجتماع وزراء الخارجية في المنامة حول أزمة قطر من تأكيد على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة، والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله، وما أبدته الدول الأربع من استعداد للحوار مع قطر، شريطة إعلان رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وما عبر عنه البيان من استنكار الدول الأربع لقيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء.

واطلع نائب خادم الحرمين المجلس على نتائج لقائه قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي الفريق أول جوزيف فوتيل، وما جرى خلاله من استعراض لمجالات التعاون الثنائي، خاصة الجانب العسكري والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف. ودان المجلس قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة مكة المكرمة في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج. كما جدد الموقف الثابت للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة للقدس والحرم الشريف.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن «مصر ترفض طلب قطر لتدويل إدارة مناسك الحج، حيث يعد استمراراً للتدخل في شؤون الدول الأربع واستمراراً للتحريض ضد هذه الدول، والمطالب واضحة لقطر بالتوقف التام عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».