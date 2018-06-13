5 مفاجآت عربية في كأس العالم

دبي (الاتحاد)

منذ 1970 لم تغب الكرة العربية عن الحضور في كأس العالم لكرة القدم، وظلت منتخباتها موجودة بين نخبة العالم في العرس الكبير، وضمنت خلال مختلف البطولات مشاركة فريق عربي على الأقل في كل نسخة، إلى أن وصلت 4 منتخبات كاملة في «روسيا 2018». وخلال 48 عاماً من المشاركات، تباين الحضور العربي من دورة إلى أخرى، ورغم كثرة الانتقادات للمنتخبات التي رفعت راية الكرة العربية، فإنها تركت بصمات خالدة وحققت مفاجآت تردد صداها في مختلف أنحاء العالم، وأسهمت في تحفيز بقية المنتخبات الأخرى للنسج على المنوال نفسه، وإنهاء مرحلة المشاركات الشرفية لتحقيق إنجازات جدية.

وبداية من مونديال 1978 بالأرجنتين، وملحمة تونس التي أهدت أول فوز إلى الكرتين العربية والأفريقية في كأس العالم، تكررت المفاجآت وعاش الجمهور العربي لحظات لا تنسى، سواء بفوز الجزائر على ألمانيا في مونديال إسبانيا 1982، أو تأهل المغرب للمرة الأولى إلى الدور الثاني في مونديال المكسيك 1986، وتعادل مصر مع هولندا في موقعة قوية وصعبة في مونديال 1990، وصولاً إلى إنجاز السعودية في أميركا 1994، والتأهل إلى الدور الثاني.

وقبل أن تدشن المنتخبات الأربعة مشاركتها في روسيا 2018، نتوقف مع أبرز النجوم العرب الذين رسموا سيناريو المفاجآت السابقة، على أمل أن تتكرر اليوم، لتعانق الكرة العربية مجداً جديداً يرفع رايتها في الحفل العالمي، بعد سنوات من الجفاء تراجعت خلالها كرتنا بشكل كبير على الساحة العالمية.

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