محمد بن راشد يزيح الستار عن مجسم «برج خور دبي»

دبي (وام)

أزاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الستار عن المجسم الضخم لبرج خور دبي، وذلك في القاعة الرئيسة «جراند أتريوم» في «دبي مول».

يعد المجسم معلماً معمارياً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات المميزة التي حققتها الإمارة خلال الأعوام الماضية، ما جعلها من أكثر مدن العالم تميزاً بما تضمه من ناطحات سحاب وأبراج ذات أساليب هندسية متنوعة وثرية.

وشاهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عرضاً ضوئياً وصوتياً حول المجسم الذي يعد تحفة بحد ذاته مقدماً للجمهور وللمرة الأولى تجربة تحاكي بدرجة كبيرة تصميم البرج الجديد والفنون الهندسية والمعمارية الموظفة في إنشائه وتصاميم الإنارة الخاصة به.

تم تنفيذ المجسم من قبل فريق من المهندسين والمتخصصين، وهو مصنوع من الألمنيوم ومواد مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويبلغ وزنه 3 آلاف كيلوجرام، واستغرق إنشاؤه أكثر من 4 آلاف ساعة عمل.