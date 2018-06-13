«الفراعنة» يتصدرون القائمة العربية «الديوك» و«الماتادور» الأغلى



تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018 عمرو عبيد (القاهرة) تتجاوز قيمة منتخبات المونديال التسويقية مجتمعة 10 مليارات يورو، حيث يتصدر «ديوك فرنسا» قائمة أغلى منتخبات البطولة العالمية بقيمة تسويقية تبلغ 1.08 مليار يورو، إذ تجمع التشكيلة الفرنسية عدداً كبيراً من اللاعبين أصحاب القيمة التسويقية المرتفعة، ويأتي على رأسهم كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، صاحب الـ 19 عاماً، الذي تبلغ قيمته الحالية 120 مليون يورو، يليه أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد بقيمة 100 مليون يورو، والذي سيكون حديث الوسط الرياضي العالمي خلال «الميركاتو الصيفي» القادم، وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بـ 90 مليون، ومعهم عثمان ديمبلي بـ 80 مليون، بجانب باقي الكوكبة من النجوم الفرنسيين في تشكيلة الديوك الحالية . جاء الماتادور الإسباني في المرتبة الثانية بفارق ضئيل للغاية عن المنتخب الفرنسي، حيث تبلغ قيمة لاعبيه التسويقية 1.03 مليار يورو، ويأتي نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس في الصدارة بقيمة 80 مليون يورو، يليه نجما الريال إيسكو وأسينسيو بقيمة متساوية تبلغ 75 مليون يورو، ودافيد دي خيا حارس المان بـ 70 مليون، وهي ذات القيمة لكوكي وساؤول لاعبي الأتليتي، وفي المركز الثالث جاء منتخب البرازيل بقيمة 981 مليون يورو، يليه «المانشافت» حامل اللقب بـ 883 مليون يورو، ومنتخب «الأسود الثلاثة» في المركز الخامس بـ 874 مليون. على الصعيد العربي، يعتبر منتخب الفراعنة هو الأغلى بقيمة 197.23 مليون يورو، ويعود الفضل في ذلك إلى النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي قفزت قيمته التسويقية خلال الموسم الماضي إلى 150 مليون يورو، وضعته ضمن صفوة لاعبي العالم في الفترة الحالية، وجاء الفراعنة في المركز 17 بين منتخبات المونديال من حيث القيمة التسويقية، وبعده احتل المنتخب المغربي المركز الثاني عربياً بقيمة 125 مليون يورو، و«نسور قرطاج» 58.13 مليون، وأخيراً الأخضر السعودي بقيمة 18.70 مليون يورو، وهو صاحب المركز قبل الأخير بين المنتخبات المشاركة في المحفل العالمي. من ناحية أخرى، يعتبر منتخب بنما الأقل قيمة تسويقية بين كل المنتخبات بـ 8.43 مليون يورو، بينما تصدر المنتخب السنغالي قائمة المنتخبات الأفريقية بـ 297.2 مليون، في حين أن المنتخب الكوري الجنوبي الأغلى آسيوياً بقيمة 85 مليون يورو. ويأتي النجمان ليونيل ميسي ونيمار، في صدارة قائمة اللاعبين الأغلى في كأس العالم، حيث تساوى كلاهما في المركز الأول بقيمة تسويقية تبلغ 180 مليون يورو، تلاهما الثلاثي كيفن دي بروين، محمد صلاح، و هاري كين، بقيمة 150 مليون يورو، ومبابي الفرنسي بـ 120 مليون.