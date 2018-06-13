«الحارسان» الأكبر والأطول

مصطفى الديب (أبوظبي)

العديد من الأرقام تلفت الانتباه في «روسيا 2018»، منها أن مشاركة المصري عصام الحضري تجعله أكبر لاعب في تاريخ النهائيات «45 عاماً، كما أن الحارس الكرواتي كالينيتش أطول لاعب في البطولة الحالية «201 سنتيمتر»، بالإضافة إلى العديد من الأرقام الأخرى، أهمها أن متوسط أعمار لاعبي البطولة يصل إلى 27.4 عام، ليؤكد أن المونديال في ريعان شبابه، وأكثر منتخب لن يتعدى متوسط أعمار لاعبيه 26 عاماً مثل نيجيريا وإنجلترا، أما لقب منتخب «العواجيز» ذهب إلى بنما بمتوسط 29.4 عام، وأطول منتخب إلى صربيا بمتوسط 186.7 سنتيمتر، والأقل طولاً هو «الأخضر» السعودي بمتوسط يقرب من 177 سنتيمتراً.

متوسط الطول: 181.7

متوسط الأعمار: 27.4

بنما الأكبر بمتوسط: 29.4