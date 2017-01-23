مقتل 139 «انقلابياً» والجيش يقتحم أطراف «المخا»

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

اقتحم الجيش اليمني بغطاء جوي وبحري مكثف من «التحالف العربي» مساء أمس أطراف مدينة المخا التي تضم الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر غرب محافظة تعز. وقالت مصادر عسكرية «إن القوات المسلحة دخلت في إطار عملية الرمح الذهبي المستمرة منذ السابع من يناير لتحرير الساحل الغربي، منطقة الخضراء في ظل معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي لاذ معظم عناصرها بالفرار تحت ضغط القصف الجوي والبحري لـ«التحالف».

وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف نفذت قرابة 100 غارة على مواقع وتحصينات المليشيات في المخا شمال مضيق باب المندب، مستهدفة خصوصا مبنى المجمع الحكومي ومنطقة المحجر القديم ومنطقة يختل والعديد من المراكز. وأشارت إلى مقتل 52 انقلابياً وإصابة 50 آخرين في الغارات وفي الاشتباكات على أطراف المدينة. فيما أكد شهود عيان فرار عشرات الانقلابيين على متن عربات عسكرية باتجاه بلدة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة.

وقال بيان للجيش اليمني على «تويتر» إن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف حررت مناطق جديدة على مشارف ‫المخا‬، بينها منطقة ابو رزيق التي تبعد أقل من خمسة كيلومترات عن مدينة المخا وتعتبر من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع للمليشيات. فيما قال شهود عيان ومصادر عسكرية ميدانية إن قوات الجيش والمقاومة تقدمت وسيطرت على مناطق بالأطراف الجنوبية والشرقية للمخا بعد اشتباكات عنيفة أوقعت عشرات القتلى في صفوف الانقلابيين بينهم القيادي الحوثي محمد عبدالله تاج الدين المسؤول عن إمدادات المليشيات، وأضاف هؤلاء أن القوات الشرعية تمكنت من التقدم قرابة 60 كيلومترا منذ بدء العملية العسكرية في 7 يناير، وباتت على بعد أقل من ثلاثة كيلومترات من المدينة ومينائها، وتواصل تقدمها بحذر شديد بسبب حقول الألغام التي زرعتها المليشيات خلال الأسابيع الماضية.

ودارت معارك عنيفة أيضا في محيط اللواء 35 بالمطار القديم في تعز، وعدد من الجبهات، أسفرت عن مقتل 5 من المليشيات الانقلابية وإصابة العشرات. في وقت تفقد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن برفقة قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وقائد لواء زايد قائد محور باب المندب العميد الركن عبدالغني الصبيحي وقائد اللواء الثالث حزم العميد الركن محمد سعيد صايل، أمس المناطق المحررة مؤخراً في باب المندب وبلدة ذوباب الساحلية جنوب غرب تعز. واطلع القادة على سير المعارك التي تخوضها قوات الجيش والمقاومة، وثمنوا جهود الوحدات القتالية التي أثمرت تضحياتها بانتصارات عظيمة وتحرير مواقع استراتيجية مهمة. وأكدت قيادة محور تعز العسكري التابع للجيش في بيان مقتضب اقتراب عملية تحرير المخا في إنجاز عسكري نوعي سيمهد وصول قوات الشرعية إلى الحديدة.