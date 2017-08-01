«الصحة»: غرفة عمليات في مكة لخدمة حجاج الدولة

تحرير الأمير، إبراهيم سليم (دبي، أبوظبي)

بدأت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تجهيز مخيمات الحجاج في منى وعرفات بمواصفات قياسية ومعايير عالية الجودة، وزيادة تبريد المخيمات، فيما أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إنشاء غرفة عمليات في مكة المكرمة، مرتبطة بالوزارة، ومزودة بكل الأجهزة والمعدات والأدوية لخدمة حجاج الدولة، البالغ عددهم 6228 حاجاً، والوصول إليهم فورا في أي موقع، عبر دراجات مجهزة للتحرك في مناطق الازدحام. ودعا الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس البعثة الرسمية للحج، الحجاج الذين سيؤدون الفريضة هذا العام، إلى ضرورة أخذ التطعيمات الموصى بها، مطالباً كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة بتجهيز الأدوية الخاصة بهم والالتزام بمواعيدها، تجنباً للمضاعفات الصحية، مؤكداً أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تعمل على مدار العام، وبالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة، وفي المملكة العربية السعودية، لترتيب شؤون الحجاج الذين ينالون كل الرعاية والدعم من القيادة الرشيدة.

ولفت إلى أن نظام التسجيل الإلكتروني لموسم الحج هذا العام، أسهم في تيسير التسجيل للذين تقدموا لأداء الفريضة عبر فروع الهيئة المنتشرة في الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت آلية دقيقة لاختيار نحو 6228 حاجاً من إجمالي المتقدمين الذين تجاوزوا 17 ألف متقدم، فتم منح 80% من التصاريح لحج الفريضة، وأعطيت الأولوية لكبار السن من الذكور والإناث ممن بلغوا سن 60 عاماً فما فوق وكذلك لأصحاب الهمم ومرافقيهم، وللمحارم، ولمرافقي المرضى، ثم لأسبقية التسجيل بالنظام الإلكتروني من 59 فما دون. وأوضح أن التسجيل الإلكتروني هدف إلى الحرص على تقديم خدمات راقية إلى حجاج الدولة بأقل الأسعار، ووضع ضوابط ومعايير لضبط العدد المخصص للدولة حسب التعليمات الواردة من وزارة الحج في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإتاحة المجال لمن لم يحج مسبقاً من أداء حج الفريضة.

وأشار الدكتور محمود غنايم عضو الفريق الطبي المسؤول عن الأمراض الأكثر انتشاراً بين الحجاج والطرق الصحيحة لتجنب الإصابة بها، ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى دبي، إلى عدم وجود وفيات في صفوف حجاج الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تسجيل أي حالة مرضية بمتلازمة شرق المتوسط التنفسية.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي بالتعاون مع هيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي، حرص الوزارة على تقديم الرعاية الصحية والاستشارات الطبية إلى للحجاج لضمان صحتهم وسلامتهم ووقايتهم من المخاطر المحتملة والسيطرة عليها والحد من انتشارها.

ودعا إلى ضرورة الحصول على التطعيمات الخاصة بالحجاج للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المعدية. وذلك في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة المتمثل في تطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية والسيطرة عليها.

وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، مدير دائرة الصحة العامة في هيئة الصحة – أبوظبي: «أن في إمكان جميع الحجاج في إمارة أبوظبي الحصول على التطعيمات الضرورية للحج في معظم المراكز الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة مجانا، والبالغ عددها 42 مركزا. من جانبها، أشارت الدكتورة إلهام النعيمي، من هيئة الصحة في دبي إلى أهمية التزام حجاج بيت الله الحرام بالحصول على التطعيمات اللازمة، وذلك قبل سفرهم بـ 15 يوما على الأقل، لافتة إلى أن دبي توفر 12 مركزا في جميع مناطق إمارة دبي. وأكد بدر النجار مدير إدارة التدقيق الداخلي في وزارة الصحة ومقرر لجنة الحج، أن عدد البعثة الطبية هذا العام بلغ 40 طبيباً إلى جانب طبيب لكل 100 حاج، موضحاً أن جميع شركات التأمين الصحي رفضت نظام «التأمين» للحجاج لارتفاع التكلفة، وإذا استدعت الحاجة إلى دخول أحد الحجاج إلى المستشفى، تتكفل البعثة به بالتنسيق مع السلطات السعودية.