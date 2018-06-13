38 مليار دولار صادرات الصين من البرمجيات



تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018 داليان (د ب أ) ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس، أن صادرات الصين من البرمجيات بلغت 37.6 مليار دولار عام 2017 بزيادة 9.7% على أساس سنوي، حسبما ذكر تقرير عن الاقتصاد الرقمي، صادر عن وزارة التجارة الصينية، أمس الأول. وذكر التقرير أن نحو نصف حجم الصادرات، الذي بلغت قيمته، 18.9 مليار دولار، تم تصديره إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. وقال التقرير، إن صادرات الصين من البرمجيات زادت بسرعة منذ عام 2012. كما أشار التقرير إلى أن الصين لا تزال تفتقر إلى القدرات الابتكارية في تطوير برامج أدوات أساسية، وحذرت شركات البرمجيات المحلية من تزايد التكاليف والمخاطر في الصناعة.