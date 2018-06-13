«سانوفي» تبيع سندات بملياري دولار

باريس (د ب ا)

نجحت شركة الأدوية الفرنسية «سانوفي» في بيع سندات محددة السعر بقيمة ملياري دولار من خلال شريحتين، حسب ما أعلنت الشركة أمس. وبلغت قيمة الشريحة الأولى مليار دولار، وهي سعر العائد عليها ثابت وتستحق السداد في 19 يونيو 2023، حيث بلغ سعر العائد عليها 3.375% سنوياً.

أما الشريحة الثانية وقيمتها مليار دولار فتستحق السداد في 19 يونيو 2029 بعائد سنوي ثابت قدره 3.625% من قيمتها الاسمية. وذكرت الشركة الفرنسية أنها تعتزم استخدام حصيلة الطرح لتمويل الأغراض المؤسسية العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقة حالياً.