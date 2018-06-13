انخفاض الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في أبريل

بروكسل (رويترز)

انخفض الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو في أبريل، بحسب إعلان لمكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، أمس، ما يضيف المزيد من الدلائل على تباطؤ الاقتصادي بالمنطقة التي تضم 19 دولة.

وانخفض إنتاج المصانع 0.9% في منطقة اليورو مقارنة مع مستواه المسجل الشهر الماضي، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج الطاقة والسلع المعمرة وغير المعمرة والسلع الوسيطة خلال الشهر.

وزاد إنتاج السلع الرأسمالية فقط مثل الآلات في أبريل.

ويضيف انخفاض بيانات الإنتاج الصناعي إلى سلسلة من البيانات التي تشير إلى تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو وإلى المشكلة المحيرة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي بشأن كيفية الخروج من حزمته الكبيرة للتحفيز التي تهدف إلى تعزيز التضخم.

كما انخفضت مبيعات التجزئة في أبريل، فيما أظهرت مؤشرات للتوقعات المستقبلية مثل المعنويات الاقتصادية تراجعا الشهر الماضي.

وفي بيان منفصل، زاد التوظيف بمنطقة اليورو 0.4% في الربع الأول من العام مقارنة مع الربع الأخير من 2017.