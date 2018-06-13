أستراليا تمد كابل انترنت عالي السرعة إلى جزر سليمان

كانبرا (د ب أ)
أعلنت أستراليا عن صفقة لمد كابل إنترنت عالي السرعة تحت سطح البحر إلى جزر سليمان، في محاولة لمواجهة النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين في المحيط الهادئ.
وجاء هذا الإعلان، بعد أن أجرى رئيس وزراء جزر سليمان، ريك هوينيبويلا محادثات ثنائية مع نظيره الأسترالي، مالكوم تيرنبول، في كانبيرا أمس.
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وقال تيرنبول في بيان «هذه المبادرة سوف تجعل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للإنترنت عالي السرعة تمتد لسكان جزر سليمان المشتتين للغاية والمنتشرين عبر مساحة شاسعة». ووقعت شركة هواوي الصينية صفقة في عام 2016 لمد الكابل قبل أن تتدخل أستراليا.
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وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب للصحفيين أمس، «نعتقد أن البديل الذي قدمناه أقل تكلفة، وأسرع، ويمكن الاعتماد عليه أكثر مما عرضه الجانب المنافس».
وأضافت «أريد أن أتأكد من أن دول المحيط الهادئ لديها بدائل، وأنه ليس لديها خيار واحد فقط دون بديل». ولم تعلن الحكومتان عن تكلفة المشروع.
وكانت أستراليا حتى وقت قريب تضطلع بدور في جزر سليمان في إطار مهمة لحفظ السلام تشارك فيها 15 دولة بدأت في عام 2003.