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عملاق اتصالات وإعلام على وشك الولادة

قاضٍ أميركي يسمح لـ «إيه تي آند تي» بالاستحواذ على «تايم وارنر»
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تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018

شريف عادل (واشنطن)

أصدر قاضٍ أميركي حكماً، أمس الأول، حكماً بأحقية شركة «إيه تي آند تي» «AT & T» للاتصالات في المضي قدماً باتجاه استحواذها على شركة «تايم وارنر»Time» Warner» للإعلام، بقيمة تقدر بأكثر من 85 مليار دولار، من دون أي شروط، فيما يعد هزيمة تاريخية لوزارة العدل الأميركية، التي كانت تحاول إرساء أسس جديدة لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

وقال القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون، الذي أصدر الحكم، إن وزارة العدل «لم تقدم الدليل القاطع على أن الصفقة ستحد من المنافسة في صناعة المشاهدة مدفوعة الأجر».

إلا أن زفير تيتشاوت، المرشحة لمنصب المحامي العام بنيويورك قالت «المنطق يقول إن هذه الدرجة من تركز القوى ليست سليمة. هذه الاندماجات العملاقة تميل إلى الإضرار بالعمال وبالديمقراطية، وليس بالأسعار فقط، كونها تقلل من إمكانية تحكم المستهلك البسيط».

وبإتمام الصفقة، يصبح للكيان الناتج عن اندماج الشركتين رابع أكبر قيمة سوقية في الولايات المتحدة، بقيمة تقدر بنحو 286 مليار دولار، بعد عمالقة الإنترنت «أمازون» و«جوجل» و«فيسبوك».

ويعد الحكم أيضاً هزيمة شخصية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عارض الصفقة منذ الإعلان عنها في 2016، أي قبل وصوله للحكم، وحتى إعلان حكم يوم الثلاثاء، ما أضفى على القضية بعداً سياسياً غير معتاد. ... المزيد
     
 

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