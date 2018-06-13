وكالة الطاقة تتوقع نمواً مطرداً للطلب على النفط في 2019

لندن (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن الطلب على النفط سيسجل نمواً مطرداً في عام 2019 بفضل متانة الاقتصاد العالمي، لكن العالم قد يواجه فجوة كبيرة في الإمدادات بحلول أواخر العام القادم إذا لم تتمكن «أوبك» من تغطية أي انخفاضات في الإنتاج.

ويمثل التقرير الصادر عن الوكالة تحذيراً قوياً لأكبر مصدري النفط في العالم الذين يجتمعون الأسبوع المقبل في فيينا لبحث سياسة الإنتاج.

وقالت الوكالة، إنها تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً في 2019 ليتجاوز 100 مليون برميل يومياً بحلول الربع الثاني من العام. وتتوقع الوكالة أن ينمو الطلب بالمعدل ذاته هذا العام دون تغيير عن تقريرها السابق في مايو.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً في تقريرها الشهري: «خلفية الأداء الاقتصادي القوي، وتوقع المزيد من استقرار الأسعار عاملان رئيسان. المخاطر تشمل احتمال ارتفاع الأسعار واضطرابات التجارة. بعض الحكومات تدرس إجراءات لتخفيف الضغوط على المستهلكين».