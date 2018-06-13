«غرفة دبي» تشارك في معرض الصادرات الوطنية في أوكرانيا

دبي (الاتحاد)

‬استعرضت ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬دبي ‬المزايا ‬التنافسية ‬لإمارة ‬دبي، ‬وذلك ‬خلال ‬مشاركتها، ‬ممثلةً ‬بمكتبها ‬التمثيلي ‬في ‬أذربيجان، ‬في ‬منتدى ‬الصادرات ‬الوطنية ‬الرابع ‬في ‬أوكرانيا، ‬الذي ‬نظمته ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬أوكرانيا ‬بالتعاون ‬مع ‬إدارة ‬ولاية ‬مدينة ‬كييف ‬مؤخراً.

وجمع المنتدى أكثر من 150 مشاركاً من دول مثل ألمانيا وبولندا والمجر وكندا وليتوانيا ودولة الإمارات وجورجيا وإيطاليا ونيجيريا وغيرها، حيث مثّل المنتدى فرصة مثالية لغرفة دبي للترويج لدبي وبيئة أعمالها كوجهة أساسية في منظومة الصادرات الأوكرانية إلى المنطقة وسائر دول العالم.

وأكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، أن المشاركة في مثل هذه المنتديات والفعاليات تساهم في إبراز ما تتميز به دبي من قدرات تنافسية تعزز تجارة العالم، وتربط بين دوله المختلفة، مؤكداً أن دبي تحتل موقعاً استراتيجياً متميزاً، وتمتلك بنية تحتية متطورة تساعد الصادرات الأوكرانية على الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

ولفت خان إلى أن أبرز الصادرات الأوكرانية إلى دبي شملت خدمات النقل والاتصالات وخدمات الكومبيوتر وتقنية المعلومات والتأمين، مشيراً إلى وجود فرصٍ إضافية في قطاعات ومجالات أخرى للتعاون المشترك تشمل الأمن الغذائي والأمن السيبراني، والخدمات الذكية والرعاية الطبية، والسياحة والضيافة بالإضافة إلى العلوم والتعليم.

وأكد خان على الدور الذي تلعبه الغرفة عبر مكاتبها التمثيلية في الترويج لدبي ومجتمع أعمالها، حيث تشكل التجارة إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، ويعتبر التنوع الاقتصادي إحدى أبرز سمات اقتصاد الإمارة.