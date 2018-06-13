«غرفة دبي» تشارك في معرض الصادرات الوطنية في أوكرانيا

دبي (الاتحاد)
استعرضت غرفة تجارة وصناعة دبي المزايا التنافسية لإمارة دبي، وذلك خلال مشاركتها، ممثلةً بمكتبها التمثيلي في أذربيجان، في منتدى الصادرات الوطنية الرابع في أوكرانيا، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا بالتعاون مع إدارة ولاية مدينة كييف مؤخراً.
وجمع المنتدى أكثر من 150 مشاركاً من دول مثل ألمانيا وبولندا والمجر وكندا وليتوانيا ودولة الإمارات وجورجيا وإيطاليا ونيجيريا وغيرها، حيث مثّل المنتدى فرصة مثالية لغرفة دبي للترويج لدبي وبيئة أعمالها كوجهة أساسية في منظومة الصادرات الأوكرانية إلى المنطقة وسائر دول العالم.
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ولفت خان إلى أن أبرز الصادرات الأوكرانية إلى دبي شملت خدمات النقل والاتصالات وخدمات الكومبيوتر وتقنية المعلومات والتأمين، مشيراً إلى وجود فرصٍ إضافية في قطاعات ومجالات أخرى للتعاون المشترك تشمل الأمن الغذائي والأمن السيبراني، والخدمات الذكية والرعاية الطبية، والسياحة والضيافة بالإضافة إلى العلوم والتعليم.
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