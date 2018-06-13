مؤتمر اتحاد المصارف للامتثال التنظيمي يعقد بأبوظبي الشهر الحالي



تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) تنطلق فعاليات مؤتمر «الامتثال التنظيمي في عالمٍ متغير»، 27 يونيو الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقال اتحاد مصارف الإمارات أن عددا من المتحدثين البارزين عالمياً في المجال، سيشاركون في حلقات نقاش وجلسات حوار ملهمة تهدف إلى الوقوف على آخر التطورات في مجال التنظيم والامتثال، وتناول أبرز المخاوف التنظيمية والسبل الفعالة للتعامل مع الجرائم المالية، إلى جانب دور التكنولوجيا في دعم تطبيق الأطر التنظيمية. وسيتضمن المؤتمر، الذي ينظمه اتحاد المصارف بإشراف لجنة الامتثال التابعة له، وبالتعاون مع «الاقتصاد والأعمال»، شركة تنظيم الفعاليات الرائدة في المنطقة، إقامة أربع جلسات حوار ملهمة ومقابلة مباشرة وعرض تقديمي إلى جانب جلسات خاصة لتشارك الأفكار والآراء. كما سيشهد المؤتمر مشاركة المصرف المركزي والبنوك الرائدة في الدولة وشركات الخدمات المالية العالمية وشركات التقنية المالية والشركات القانونية وشركات التصنيف والاستشارات.