«اقتصادية رأس الخيمة» تتلقى 114 شكوى

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبل قسم الحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة 114 شكوى من المستهلكين في شهر مايو من العام الجاري، وتصدرت الشكاوى التي تتعلق بالأمانة والمصداقية المرتبة الأولى، إذ بلغ عددها 54 شكوى بنسبة 47% من إجمالي الشكاوى، تلتها شكاوى تتعلق بأصحاب العلامات التجارية العالمية بنسبة 39%، والعقود بنسبة 11%، والضمانات بنسبة 3%.

وأكدت فاطمة عبد العزيز السويدي – مديرة قسم الحماية التجارية - أن الدائرة تلتزم بتقديم أفضل ما لديها من إجراءات متبعة في خدمة المستهلكين والمستثمرين في الإمارة، وأن أحد أهم وأبرز هذه الخدمات هو حل الشكاوى التجارية للمستهلكين والمستثمرين بوجه منصف وعادل، ما يعزز الثقة في الدائرة كطرف يحمي حقوق الجانبين.