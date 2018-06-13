«آرابتك» تفوز بعقد مشروع «إعمار» في «خور دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أرابتك القابضة» عن فوز شركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية «إيفيكو» إحدى الشركات التابعة لها بعقد أعمال ميكانيكية وكهربائية وصحية بمشروع إعمار العقارية التطويري في «خور دبي»، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في البيان، إن قيمة العقد تبلغ 117 مليون درهم، مؤكدة أن أبراج كريك هورايزون تقع في منطقة الجزيرة وبالقرب من مشروع «كريك سايد 18» الذي تقوم أيضاً ايفيكو بتنفيذه. وأوضحت أن قطعة الأرض 19 كريك هورايزون تتألف من مساحة بناء إجمالية تبلغ 130 ألف متر مربع تقريباً، لافتة بأن الأبراج ستضم 550 شقة، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال في المشروع في شهر يونيو 2018 ولمدة 20 شهراً. وأعلنت الشركة في أبريل الماضي عن فوز شركة «أرابتك للخدمات الهندسية» التابعة لها بعقد مشروع بلدية دبي الخاص بنظام الصرف الصحي ومياه الأمطار لمنطقة جبل علي الصناعية، بقيمة 433 مليون درهم. ويضم المشروع شبكة مكونة من 65 كيلومتراً للصرف الصحي، و91 كيلومتراً لمياه الأمطار، ويهدف المشروع لتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الأمطار لمنطقة 599 في جبل علي الصناعية.

كما كشفت أرابتك في مطلع مارس الماضي عن فوز شركة أرابتك للإنشاءات إحدى الشركات التابعة التي تعود ملكيتها الكاملة للمجموعة بعقد بقيمة 424 مليون درهم من شركة داماك العقارية لإنشاء 916 فيلا في مشروع «أكويا أكسجين» التطويري الرئيس.