عمليات بيع تضغط على الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت الأسهم المحلية لضغوط بيع طالت الأسهم «القيادية» خلال جلسة تداولات الأمس، لتهبط بالمؤشرات المالية، وسط حالة من هدوء التعاملات، بالتزامن مع تراجع مستويات السيولة.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 297.2 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 117 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2535 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 58 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 31 سهماً، وظلت أسعار 16 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على تراجع بلغت نسبته 2.13%، ليغلق عند مستوى 4633 نقطة، متأثراً بعمليات بيع طالت عدداً من الأسهم القيادية، ومنها سهما «اتصالات»، و«أبوظبي الأول»، بعدما تم التعامل على أكثر من 48.8 مليون سهم، بقيمة بلغت 157.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 845 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفعت منها 5 أسهم، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما شهد مؤشر سوق دبي المالي، خلال جلسة تعاملات أمس، ضغوط بيع مماثلة على عدد من الأسهم القيادية، ومنها سهما «إعمار» و«دبي الإسلامي»، ليغلق على تراجع بنسبة 0.9% عند مستوى 3051 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 68.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 139.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1690 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 32 شركة مدرجة، ارتفع منها 6 أسهم، فيما تراجعت أسعار 21 سهماً، بينما ظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.