الرابطة العالمية للطاقة النووية تدعم مؤتمر «أبوظبي 2019»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الإماراتية التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين والرابطة العالمية للطاقة النووية أمس، عن توقيعهما لمذكرة تفاهم تركز على دعم تقدم التحول في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية خلال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

الرابطة العالمية للطاقة النووية هي المنظمة الدولية الممثلة لصناعة الطاقة النووية حول العالم.

وتضم الرابطة 178 عضواً من 38 دولة مختلفة، كما أنها الهيئة الصناعية الوحيدة التي تملك تفويضاً عالمياً لتعزيز انتشار الطاقة النووية الآمنة والصديقة.

قال الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي 24: «تلعب الطاقة النووية كتكنولوجيا دوراً استراتيجياً يُمكّن البلدان من تبسيط عمليات التحوّل في مجال الطاقة وتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء في مجال توليد الطاقة».

ويشير تقرير تريليما العالمي للطاقة 2017 إلى أن غالبية الخمس عشرة دولة الأفضل أداءً تستخدم الطاقة النووية كطريقة لتعزيز نموها، وهو عامل شديد الأهمية. وأشارت أجنيتا رايزينج، المدير العام للرابطة العالمية للطاقة النووية: «نتوقع أن نشهد في الخمس سنوات ما بين (2015 و2019) إنشاء 55 مفاعلاً نووياً في اثني عشر بلداً، اثنان منها ستستضيف محطتها الأولى للطاقة النووية».