«طيران الإمارات» تشغل رحلات إضافية لخدمة المعتمرين

دبي (الاتحاد)

باشرت طيران الإمارات تعزيز خدماتها إلى جدة في المملكة العربية السعودية لخدمة المعتمرين.

وسوف تشغل الناقلة 24 رحلة إضافية، ما يعني توفير أكثر من 10 آلاف مقعد إضافي بين دبي وجدة خلال الفترة من 12- 24 يونيو الجاري.

وتعمل الرحلات الإضافية بطائرات البوينج 777-300ER.

وسوف تساعد رحلات طيران الإمارات الإضافية على توفير سفر مريح لأعداد أكبر من المعتمرين خلال هذا الموسم الذي يشهد إقبالاً كبيراً من كافة أنحاء العالم على أداء مناسك العمرة. وتتم هذه الرحلات إلى جانب رحلات طيران الإمارات المنتظمة الثلاث يومياً إلى جدة، وتقتصر الرحلات الإضافية على حاملي تأشيرة العمرة فقط.