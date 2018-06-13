مصطفى شريف: تشييد الحضارة يتحقق بالعقيدة والعدل

مختار بوروينة (الجزائر)
قال المفكر الجزائري الدكتور مصطفى شريف، إن العالم الإسلامي يظهر حالياً كـ«آخر مقاوم أمام انزلاقات الحداثة والإيديولوجيات الفاشلة»، حيث تسعى هذه الحداثة إلى فرض «العلمانية والعقلانية والليبيرالية المتوحشة» كشروط وحيدة للتحضر، ورفض كل نوع آخر من الإبداع الإنساني.
وأكد شريف في محاضرة بالبرلمان الجزائري، أنه حان الوقت للتصدي لانزلاقات قوى الغرب التي تنظّر لصدام الحضارات، وهو ما يحتم لزاماً فهم الوضعَ المعقد قبل النظرة المستقبليةِ، حيث تعيش الإنسانية أزمةً حضاريةً عميقةً متعددة الجوانب في ظل نظام دولي يريد خاصة منذُ عام 1989 فَرض سيطرته وهيمنته علَى العالم كلِه، ويستعمل القوةَ وإلهاء النَّاس ببعبعٍ جديد هو التطرف باسم الدينِ الإسلامي الحنيفِ. وأشار إلى أن كل الحضارات القديمةِ كانت مبنية علَى قيمٍ روحيةٍ، تعطي للحياة معناها، وذَلكَ بمحاولةِ استمدادِ مبادئِ العقل، وقيمة العدل، إلا أن الحداثةَ الغربيةَ فِي إطارِ العولمةِ تحاول أن تفرض منطقها المبني أساسا علَى العلومِ الماديةِ، وعلى الفصلِ الجذري عنِ المعارفِ الأحرى وتهميشِ القيمِ الروحيةِ والمبادئِ الأخلاقية وتسببت هذه الحالة في عولمة اللاأمن، ما يستوجب التأكيد على تغليب الحوار والعمل على مكافحة الأفكار المتطرفة سواء كانت «إسلاموفوبية أو دينية متعصبة».
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