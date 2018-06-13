بطولة النادي السوداني في رأس الخيمة.. شندي أفضل لاعب في كرة القدم

رأس الخيمة (الاتحاد)​

احتفى النادي السوداني في رأس الخيمة أمس الأول، بالفائزين في بطولتي مفتاح بن علي الخاطري الرمضانية لكرة القدم، والطاولة، وذلك بحضور سالم راشد المفتول، رئيس نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، ومحمد عبيد الخود الشحي، المدير التنفيذي للنادي، والمهندسة آسيا القرشي من فريق سفراء الخير التطوعي وانتصار الزعابي، مسؤولة الإعلام في نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج، وتاج الدين الشيخ، نائب رئيس مجلس إدارة النادي السوداني، وأسامة عثمان عضو مجلس الإدارة وخالد الشاذلي السكرتير الثقافي.​

وتم تكريم أحمد شندي من فريق الجالية السودانية «ب» المتوج بلقب كرة القدم بجائزة أفضل حارس في النهائي، وأيمن حلفا بجائزة أفضل إداري في البطولة، كما تم تتويج علي مكي بالمركز الأول في بطولة كرة الطاولة، ومضر عبد العظيم بالمركز الثاني، وحاتم الكيلاني بالمركز الثالث وحافظ الصديق بالمركز الرابع.​

وأشاد المفتول بالبرامج والأنشطة التي نظمها النادي خلال شهر رمضان، وقال: النشاط الإيجابي للنادي بتنظيم الفعاليات المختلفة يؤكد القيمة الكبيرة للأنشطة الاجتماعية والرياضية، بما يحقق التطلعات المرجوة للذكور والإناث.

وأضاف: نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم على استعداد للتعاون مع النادي السوداني لتحقيق النجاح المشترك.​

بدورها، أعلنت المهندسة آسيا القرشي عن فتح أبواب التعاون بين «سفراء الخير التطوعي» والنادي السوداني في كل ما يمكن أن يدعم نجاح البرامج المجتمعية التي تهدف لإثراء التجارب وتطوير المواهب.

وقالت: مثل هذه البرامج تدعم المعطيات الإيجابية للذكور والإناث بممارسة الرياضة وقضاء أوقات الفراغ في كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفوائد المرجوة.

من جهتها، أشارت انتصار الزعابي إلى أن أبواب نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج مفتوح أمام أي مبادرة من النادي السوداني تؤدي إلى إقامة البطولات للذكور والإناث.​