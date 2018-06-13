اختتام دوري المدن العمالية الرمضاني في السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بقرية السعديات لسكن العمال بنجاحات كبيرة دوري المدن العمالية الرياضي الذي أقيم خلال شهر رمضان المبارك للشريحة العمالية، وذلك بالتعاون المشترك بين المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وشرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي فوز فريق الأخوة بلقب مسابقة كرة القدم، ومتحف اللوفر بمسابقة الكريكت والمنتقمون بمسابقة كرة السلة والسعديات بمسابقة كرة الطائرة وأفيال نيجيريا بمسابقة شد الحبل.

وفي ختام المسابقات، توج سلطان المنصوري ممثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والعميد خليفة بطي الشامسي رئيس اللجنة الرياضية في شرطة أبوظبي، والعقيد محمد عبيد بوعلي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية وأحمد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، عموم الفائزين بالمراكز الأولى بالميداليات الذهبية والكؤوس وتقديم لهم الجوائز المادية.

علما أن الدوري أقيم في ضوء التعاون المشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وشرطة أبوظبي بأهداف نشر الثقافة الرياضية، وتوفير المناخ الرياضي المناسب لشريحة العمال وتوعيتهم بأهمية الرياضة في حياة الفرد بمجتمع أبوظبي، والعمل على دعم ممارسة الرياضة بنطاق واسع، لتحسين لياقة العمال البدنية، والحد من الأمراض المزمنة، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة نشاطاتهم في أوقات الفراغ، باعتبارهم شريحة مهمة، وجزءاً لا يتجزأ من المجتمع.