دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون، «دبي للثقافة»، إطلاق مسابقة أفضل نص مسرحي لعام الخير ضمن برنامج دبي لمسرح الشباب 2017، الذي وصل إلى النسخة الحادية عشرة هذا العام. وبعد اختيار المؤلف الفائز، سيُحوّل النص إلى عرض مسرحي، ويُعرض في المحافل الوطنية لهذا العام، وسيحظى المؤلف والمخرج بالتكريم.

وتتمثل أهمية هذه المسابقة في زيادة عدد المؤلفين الشباب في كتابة النصوص المسرحية، وإتاحة الفرصة لهم لتجسيد أعمالهم على الواقع، من أجل تشجيعهم على مواصلة العمل في هذا المجال.

وقالت فاطمة الجلاف، رئيس مهرجان دبي لمسرح الشباب، مدير الفعاليات بالإنابة في دبي للثقافة: «إن إعلاننا عن هذه المسابقة، يأتي في سياق مساعينا الحثيثة لتقديم دورة متميزة من برنامج دبي لمسرح الشباب، بالإضافة إلى تأهيل الشباب لتقديم نصوص على مستوى عالٍ من الجودة في الدورات القادمة من المهرجان».

وأضافت فاطمة: «وتم اختيار موضوع «عام الخير» لهذه المسابقة انطلاقاً من توجهات الحكومة الرشيدة في عام 2017 لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في العمل الإنساني». يتم إرسال النصوص على البريد الإلكتروني: dfytworkshops@dubaiculture.ae، حتى الخميس الموافق 31 أغسطس 2017.