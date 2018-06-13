آل سويدان يكسب «السكتون» والشامسي يخطف «الشوزن»

العين (الاتحاد)

توج خالد محمد سعيد آل سويدان بلقب منافسات البندقية السكتون فئة الشباب برصيد 212.4 نقطة، بعد أن تصدر هذه الفئة في اليوم الختامي من بطولة الرماية الرمضانية التاسعة والتي استضافتها ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي. وحل ثانياً طلال سعيد البادي، بعد أن جمع 211.4 نقطة، تلاه ماجد مبارك البريكى في المرتبة الثالثة برصيد 211.1 نقطة.

شارك في البطولة التي استمرت 26 يوماً، 220 رامياً ورامية من المواطنين والمقيمين يمثلون مختلف الفئات العمرية، ومن بينهم 51 رامياً لمنافسات المسدس، بجانب 11 رامية من فئة السيدات و12 رامياً من كبار السن فوق 60 سنة، وأيضاً 57 من فئة الشباب، وثلاثتهم يتنافسون في رماية السكتون، بالإضافة إلى 79 رامياً شاركوا في بطولة نادي تراث الإمارات من بينهم 67 رامياً للبندقية الهوائية و12 لمنافسات الشوزن. توج الفائزين مجدي الخولي عضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، وخليفة بطي الشامسي مدير نادي العين للتراث، ومبارك العرياني عضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، مدير نادي الرماية، والبطل الدولي سيف مانع الشامسي.

وفاز سعيد حمد العريانى بلقب منافسات البندقية السكتون لكبار السن فوق 60 سنة برصيد 210.5 نقطة، وجاء نايف سعيد الكثيري في المركز الثاني بعد أن جمع 208.8 نقطة، واحتل سعيد محمد حمدان الدرعي المركز الثالث وله 207.6 نقطة.

وفي منافسات المسدس عيار 9 مم من مسافة 20 متراً تساوى ثلاثة رماة في عدد النقاط، حيث جمع كل منهم 195 نقطة ليتم الفصل بينهم بحساب نتيجة التفضيل التي مالت لصالح علي مبارك ليفوز بالمركز الأول وله 182 نقطة، بفارق نقطتين عن حميد عبد الله المزروعي الذي نال المركز الثاني، وفاز خالد حمد ضحيان بخيت المنهالي بالمركز الثالث برصيد 179 نقطة.

وفي سباق البندقية السكتون سيدات حصدت ثريا سعيد محمد خميس المركز الأول ولها 211.8 نقطة، تلتها عزاء سعيد محمد الدرعي برصيد 210.9 نقطة، ونالت فاخرة عبد الله الدرعي المرتبة الثالثة محققة 210 نقاط.

وأسفرت نتائج منافسات البندقية الشوزن عن فوز سيف مانع الشامسي بالمرتبة الأولى برصيد 48 نقطة، تلاه خالد سعيد الكعبي الذي جمع نفس الرصيد، وحل ثالثاً حمد مجرن وله 47 نقطة.