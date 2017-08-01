«ألف عنوان وعنوان».. تعزز الإنتاج الفكري والثقافي

الشارقة (الاتحاد)

منذ انطلاقتها في نوفمبر 2016، نجحت «ألف عنوان وعنوان»، إحدى مبادرات «ثقافة بلا حدود»، الساعية إلى إصدار 1001 كتاب إماراتي طبعة أولى باللغة العربية خلال عامي 2016 و2017، في دفع عجلة النشر، وتعزيز الإنتاج الفكري والثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستطاعت المبادرة حتى الآن الوصول إلى نسبة 80% من إجمالي عدد الإصدارات التي تسعى إلى نشرها. ولتحقيق الهدف المنشود تحرص المبادرة عقب إنجاز طباعة كل دفعة جديدة من الإصدارات على تقديم ملخصات لمجموعة منها، بهدف تعريف القراء بجديد المبادرة. وقد تضمنت الدفعة الأخيرة من الإصدارات مختلف المواضيع وشتى مجالات المعرفة. ومن أبرز هذه الإصدارات، «موسوعة استشراف المستقبل»، للكاتب والخبير الإماراتي في علم المستقبليات سليمان الكعبي.

ويسعى المؤلف من خلال هذه الموسوعة إلى الترويج للبحوث والدراسات الاستشرافية في الوطن العربي، في وقت تفتقد المنطقة فيه لهذا النوع من الكتب المرجعية التي تجمع أهم المصطلحات الخاصة بالاستشراف.

كما تقدم المحاضرة والمدربة في إدارة الموارد البشرية وتطوير الذات، بسمة فريحات في مؤلفها «27 رسالة في الحياة وتطوير الذات»، الصادر عن دار مداد للنشر والتوزيع، عصارة تجربتها في الحياة وتنمية الموارد البشرية.

وفي مجال المؤلفات التاريخية، أصدرت «ألف عنوان وعنوان» كتاب «تاريخ وجغرافية دول الخليج العربي»، للكاتب محمد صقر الحفيتي، الصادر عن دار الصقر للنشر والتوزيع.

وفي كتاب قوة الكلمة «رحلة البطل المتأتئ»، الصادر عن مركز القارئ العربي، يسرد الكاتب والروائي السعودي محمد القحطاني، بطل العالم في الإلقاء والخطابة لعام 2015، مشكلته مع التأتأة والتلعثم في الحديث وتحويله من تحدٍ إلى فرصة، من خلال العمل على معالجتها حتى أصبح من الخطباء الذين يشار إليهم بالبنان على المستوى العالمي.