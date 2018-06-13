«زوارق أبوظبي» في تحدي مياه الدانمارك

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-2 إلى الدنمارك لخوض تحدي الجولة الثانية لبطولة العالم المقررة يومي السبت والأحد المقبلين، ويرأس البعثة ناصر الظاهري، وتضم المتسابقين راشد القمزي وراشد الطاير والراديو مان ماجد المنصوري، ويقوم الظاهري بمهمة الراديو مان للقمزي كما هو حال جولات الموسم.

ويريد الفريق الخروج من هذه الجولة بأفضل نتيجة كي تكون الفرصة مهيأة للمنافسة والدفاع عن لقب البطولة، لا سيما وأن خريطة الفورمولا-2 تمتد إلى خمس جولات فقط في الموسم.

واستعد الفريق لفتح صفحة جديدة من المتعة والإثارة عبر الجولة الثانية من بطولة العالم، ويجدد الفريق بزوارقه ونجومه راشد القمزي وراشد الطاير الأمل في هذه الجولة، بالوصول إلى منصة التتويج والعودة برصيد جيد في المنافسة العالمية والتي تشهد مشاركة وحضوراً غير عاديين من قبل المحترفين والمتسابقين من مختلف أنحاء القارة الأوروبية.

وكان حامل اللقب فريق أبوظبي قد استهل الجولة الماضية، والتي أقيمت في مدينة كوناس في ليتوانيا الشهر المنصرم، بحلول راشد القمزي في المركز الرابع، وخروج الطاير بعد تعرضه لعطل في المنافسة، وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الماضية قد شهدت حضور ومشاركة 30 زورقاً في تحدٍ قوي للجولة الافتتاحية، وعبرت الزوارق تصفيات مختلفة حتى تم تقليص العدد إلى 20 زورقاً شاركت في السباق الرئيس، وضمت زوارق أبوظبي التي نافست حتى الدورات الأخيرة من عمر السباق.