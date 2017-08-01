«مكتبة الجامعة القاسمية».. هدية الشارقة إلى العالم

الشارقة (وام)

تقف مكتبة الجامعة القاسمية شاهدة على انحياز الشارقة الكبير واللامحدود إلى الكتاب وعلى الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، للمعرفة والتعليم، وقبلهما الكتاب وهو حجر الزاوية في العملية التربوية والتقدم والتطور.

ويثمن الأستاذ الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية، دور صاحب السمو حاكم الشارقة في تقدير العلماء ودعم العلم، قائلاً: «عندما نتحدث عن مكتبة الجامعة القاسمية نقول العالم بأجمعه ثمّن جهود صاحب السمو حاكم الشارقة، راعي النهضة التعليمية وكاتِب وناشِر ومُهدِي الكُّتب، باختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019، هذا الاختيار الذي أسعدنا جميعاً، وهو ما يمثل تتويجاً لتأريخٍ طويل وعريق من مصادقة الكتاب ومعرفة فوائد العلم والعمل عليه وتوزيعه وإهدائه والحثّ على القراءة».

وأضاف: «نحن في الجامعة القاسمية نفتخرُ بأننا كنا جزءاً رئيساً ضمن مشروع صاحب السمو حاكم الشارقة الكبير الذي تجلت فيه كل الخبرة والمعرفة بدروب التعليم العالي، بل وذهبت الجامعة القاسمية لتكون هدية الشارقة إلى العالم تُعرّفهم على الإسلام بمفاهيمه السمحة، كما نفتخر مرةً أخرى بأن مكتبة الجامعة بكاملها هديةٌ خاصة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وهذا تقديرٌ كبيرٌ للجامعة ولطلبتها من مختلف دول العالم، الذين يحملون كل التقدير والشكر لسموه ويفتخرون بأنه رئيس الجامعة ومعلمهم ووالدهم، وفوق كل ذلك هم من سيحملُ بصمة الشارقة المعرفية إلى بلدانهم ورؤية الجامعة التي تعمل على الارتقاء بالعلوم والآداب والفنون في كل المجتمعات».

وتم افتتاح مكتبة الجامعة القاسمية على يد صاحب السمو حاكم الشارقة، ضمن الافتتاح الرسمي للجامعة في 26 أبريل 2014، حيث تضم أكثر من 150 ألف كتاب كانت هدية قيّمة، كمبادرة من مبادرات سموه ومكرماته العديدة، ولتكون حجر الزاوية في مشروع الجامعة القاسمية التي تمثل تطبيقاً للمبادئ السمحة للإسلام.

وقال الدكتور خالد أبوسن، مسؤول شؤون المكتبات بالجامعة: «تتوفر المكتبة على مجموعات كبيرة من أمهات الكتب في مجالي الشريعة الإسلامية واللغة العربية، ومجالات التربية وعلم النفس وعلوم الاتصال والقانون والثقافة الإسلامية والعامة، إلى جانب الكتب التاريخية والمجموعة الكاملة لصاحب السمو حاكم الشارقة في التاريخ والجغرافيا والثقافة».

وتضم مكتبة الجامعة القاسمية مجموعات متميزة من الكتب والمراجع تشمل 33097 نسخةً في علوم الشريعة والدراسات الإسلامية، و11171 نسخةً في مختلف علوم اللغة العربية، و1895 نسخة تتعلق بعلوم الاقتصاد وإدارة الأعمال، و6691 في التاريخ والحضارة الإسلامية، و779 نسخةً من كتب الإدارة، و4119 نسخةً في التربية والتعليم، و790 نسخةً في الإعلام بتخصصاته المتنوعة، و8016 نسخةً في القانون.