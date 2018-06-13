الشحي بطل طاولة «أصحاب الهمم»

رأس الخيمة (الاتحاد)

احتفى نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم بتتويج الفائزين ببطولة كرة الطاولة الأولى التي نظمها النادي الأسبوع الماضي، وذلك بحضور الشيخ مروان بن عبد الملك بن كايد القاسمي وسالم المفتول، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أسفرت المنافسات عن فوز خليفة خميس الشحي بالمركز الأول، وحل عبد الله الحمادي وصيفاً، ونال خالد الشحي المركز الثالث.​ وامتدح الشيخ مروان بن عبد الملك القاسمي الجهود التي يبذلها النادي في منح الفرصة للاعبين واللاعبات للمشاركة في الأنشطة الرياضية على نحو يؤدي إلى تطوير المهارات الفردية واكتساب الخبرة المشرفة.

وقال: النادي يمضي إلى واقع مشرف من شأنه أن يضعه أمام أفضل التوقعات في المواسم المقبلة بفضل الدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة.​

بدوره، عبر سالم راشد المفتول عن تقدير النادي لرعاية واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وأثنى على حرص الشيخ مروان بن عبد الملك القاسمي على متابعة وحضور الفعاليات الخاصة بأصحاب الهمم. وقال: النادي أمام مرحلة كبيرة من التطور والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات المحلية لرفع مستوى الكفاءة المطلوبة للاعبين واللاعبات، بما يسمح لهم بتحقيق النتائج الإيجابية في السنوات المقبلة.​ وأضاف: نشكر الجهود التي تبذل من العاملين في النادي لدعم مرحلة التطور المطلوبة على صعيد تأهيل جميع العناصر لحصد أفضل المراكز وبعد أقل من عامين على إشهار النادي أصبح لدينا ثقة كبيرة في أننا بالطريق الصحيح، ونتطلع إلى الأفضل مع مرور الوقت، ونرجو أن يحالفنا التوفيق.​