«الشارقة ماسترز» بطل شطرنج الذيد

الذيد (الاتحاد)

فاز فريق الشارقة ماسترز الذي مثله عمر نعمان وسركسيان وعبد القادر ريس بلقب بطولة نادي الذيد الدولية للشطرنج، والتي نظمها النادي بمقره بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات والأعمار مثلوا 20 دولة، وحل في المركز الثاني فريق كش مات، ومثله جراند ماستر وفيكتورموسكو لينكو والأستاذ الدولي فؤاد الطاهر، وجاء في المركز الثالث لفريق البديوي، ومثله خالد بديوي وطلال حلواني وبشير القديمي.

أقيمت البطولة برعاية راشد عبد الله المحيان، وإشراف مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الشطرنج.

حضر الختام، سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، والعميد سعيد أحمد الطنيجي، وعمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد لنادي الشارقة للشطرنج، والدكتور حمود خلف سالم مدير النادي.

وتم تكريم لاعبي النادي الناشئين سعيد سالم القايدي، وخليفة سالم القايدي وراشد سعيد أحمد الطنيجي، ومحمد سعيد أحمد الطنيجي، كما تم تكريم الحكام عبد الله مراد واديب الزهراوي وصهيب فواز.

أشرف على البطولة من اتحاد الشطرنج مدربي المنطقة الوسطى الدولي عبد القادر ريس وضحى معلم.

وتقدم سالم بن هويدن بالشكر إلى اتحاد الشطرنج ومجلس الشارقة لدعمهم ومساهمتهم في إنجاح البطولة، كما شكر راشد المحيان على مساهمته المستمرة في دعم الأنشطة المجتمعية.